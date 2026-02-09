Лавров: Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США

Россия была согласна на предложения США по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, но американская сторона позднее от них отказалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российская сторона еще и в сфере экономики «не видит никакого радужного будущего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр уточнил, что власти США «хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они "смотрят" на взорванные три года назад "Северные потоки", на украинскую газотранспортную систему и на "Турецкий поток"»,— сказал господин Лавров в интервью международной сети TV BRICS (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИД РФ заверил, что Россия остается открытой к сотрудничеству со всеми странами, но США «создают искусственные препоны» на этом пути. Из-за этого российские власти вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития финансовых, экономических, интеграционных и логистических проектов со странами БРИКС, добавил министр.

В октябре прошлого года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», а также 34 их дочерних структур. Меры предполагали заморозку всех активов компаний в Штатах. В январе ЛУКОЙЛ заключил с американским инвестиционным фондом Carlyle соглашение о продаже своих зарубежных активов. Минфин США говорил, что дальнейшие санкции против России будут зависеть от мирных переговоров по Украине.

