Бессент: дальнейшие санкции против России будут зависеть от мирных переговоров

Дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Посмотрим, куда приведут мирные переговоры»,— сказал господин Бессент. Его слова приводит Reuters. Американский министр финансов отметил, что именно санкции США против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ заставили Россию сесть за стол переговоров. Дальнейшие ограничения могут коснуться, в том числе, судов, связанных с перевозкой российской нефти, сообщил господин Бессент.

22 октября США ввели санкции против компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть», а также 34 их дочерних структур. Меры предполагали заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. В конце января ЛУКОЙЛ заключил с американским инвестиционным фондом Carlyle соглашение о продаже своих зарубежных активов.

