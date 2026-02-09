Москалькова передала Украине список из 90 политзаключенных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 90 политзаключенных на Украине. Она попросила оказать им помощь. Об этом омбудсмен рассказала на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам госпожи Москальковой, попавшие в список граждане сами к ней обратились. «У многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки, чтобы они оказывали им содействие»,— сообщила она (цитата по ТАСС).

5 февраля Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «157 на 157». В Россию в том числе были возвращены трое жителей Курской области. Ппосредниками при обмене выступили ОАЭ и США. Стороны договорились провести обмен во время переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Консультации проходили 4 и 5 февраля.

