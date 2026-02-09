Уровень воды в реке Херота в Сочи опустился ниже неблагоприятной отметки

Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе Сочи находится ниже неблагоприятной отметки, сообщили в оперштабе Кубани. По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края на 9 февраля, подъем воды продолжается в Белореченском и Северском районах, а также в Горячем Ключе и его окрестностях, однако критических значений не достигает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спад уровня воды в Хероте начался вечером 8 февраля, что позволило отменить режим опасного явления, при этом неблагоприятная обстановка сохраняется. В жилые дома вода не проникла, необходимости размещать граждан в пунктах временного пребывания не возникло. Мониторинг ситуации продолжается.

Ранее в тот же день река достигла критических отметок. Местные власти призвали жителей эвакуировать автомобили на возвышенные участки, спасательные бригады обходили территории, подвергшиеся угрозе затопления, а население информировали о мерах безопасности через громкоговорители.

Вячеслав Рыжков