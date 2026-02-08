Мэр Белгорода оценил ситуацию с теплоснабжением в городе после обстрела

Ситуация с восстановлением теплосетей в Белгороде после ударов Вооруженных сил Украины «предельно сложная», заявил мэр города Вячеслав Демидов. По его словам, «масштаб разрушений огромен». Белгород подвергся ракетному обстрелу вечером 7 января. Около 80 тыс. жителей города остались без отопления.

Оперштаб решил слить воду из систем отопления в 455 многоквартирных домах, 25 детских садах, 17 школах, девяти поликлиниках, четырех вузах и других социальных и коммерческих объектах. Это связано с риском повреждений из-за резкого понижения температуры. «Это временная, вынужденная мера. Как только ремонтные работы на ТЭЦ позволят, мы начнем заполнять системы и подавать теплоноситель обратно — в дома, соцобъекты»,— написал господин Демидов в Telegram-канале.

Власти Белгорода также приняли следующие меры:

пункты обогрева в Белгороде перешли на круглосуточный режим работы: «Там можно согреться, выпить чаю, зарядить устройства»;

детские сады, в которых есть отопление, также перешли на круглосуточную работу;

для школьников старше 11 лет и семей с детьми организована возможность временной отправки в другие регионы: «В приоритете — многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Особое внимание уделим одиноко проживающим пенсионерам»;

за неоказанные услуги ЖКХ плата взиматься не будет.

При обстреле Белгорода 7 февраля были повреждены «объекты критической энергетической инфраструктуры», сообщал губернатор Вячеслав Гладков. В городе были запущены резервные источники снабжения электроэнергией.