Около 80 тыс. белгородцев остаются без тепла после ракетных ударов ВСУ

После вчерашних ракетных обстрелов ВСУ по объектам критической энергетической инфраструктуры в Белгороде без тепла остаются около 80 тыс. человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, восстановительные работы идут непрерывно, но осложняются большим числом повреждений на сетях.

«Восстановление идет крайне сложно. Очень много порывов — явных или тех, которые мы видим только при подключении, когда происходит замыкание и энергетикам приходится начинать работу сначала»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

По состоянию на утро воскресенья также без газа оставались около 3 тыс. жителей Белгорода, без электроэнергии — порядка 1 тыс. человек. Основной проблемой остается теплоснабжение.

По данным властей, в Белгороде расширяют сеть пунктов временного обогрева. Помимо уже открытых в здании правительства области, штабе «Единой России» на Гражданском проспекте и администрации Белгорода, дополнительные пункты открыты в центре «Октябрь» и в филармонии. Там жители могут согреться, зарядить телефоны и получить консультации специалистов.

В мэрии Белгорода также обратились к жителям с просьбой снизить нагрузку на энергосистему

В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы на электросетях, часть потребителей запитана от резервных источников электроснабжения. Жителей просят рационально пользоваться электроэнергией и по возможности минимизировать использование энергоемких приборов — фенов, утюгов, микроволновых печей, электроплит для обогрева, кондиционеров, стиральных и посудомоечных машин. Это, по данным оперативных служб, позволит снизить нагрузку на сети и резервные источники генерации.

Сергей Калашников