В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 9 февраля
Днем 9 февраля новороссийская военно-морская база проведет учения с применением стрельб в акватории порта. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Тренировочные мероприятия НВМБ состоятся в период с 11:00 до 13:00. В ходе учений дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.
Во время проведения учений в акватории морского порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.