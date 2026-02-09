В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 9 февраля

Днем 9 февраля новороссийская военно-морская база проведет учения с применением стрельб в акватории порта. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия НВМБ состоятся в период с 11:00 до 13:00. В ходе учений дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения учений в акватории морского порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко