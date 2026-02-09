От печали до радости

Депутаты Госдумы 9 февраля возвращаются на Охотный Ряд после недельной работы с избирателями в регионах. Главным событием последнего месяца зимы станет ежегодный отчет правительства, а среди самых заметных законодательных инициатив — второй пакет «антифрод-поправок» и изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, уточняющие порядок назначения залога в качестве меры пресечения. А вот несколько социальных и «антимигрантских» законопроектов оппозиции планируется отклонить в упрощенном порядке.

Главным думским событием февраля станет ежегодный отчет правительства. По словам спикера Вячеслава Володина, он запланирован на последнюю неделю месяца. А 12 февраля премьер Михаил Мишустин, как ожидается, завершит предваряющую его выступление в Думе серию встреч с фракциями, побеседовав с представителями ЛДПР и «Новых людей».

Одной из самых важных законодательных инициатив февраля депутаты займутся сразу после возвращения из регионов. Как следует из повестки совета Думы (он пройдет 9 февраля), уже на 10 февраля запланировано первое чтение правительственного законопроекта, направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Он включает в себя около двух десятков новых мер, среди которых — законодательное закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков и с помощью биометрии. Также предусматривается маркировка международных звонков и введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту. Это уже второй «антифрод-пакет», внесенный кабмином: первый, включающий более 30 мер, был принят весной прошлого года.

Другой заметной инициативой, согласно календарю рассмотрения вопросов на февраль, станут готовящиеся к первому чтению правительственные поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, уточняющие порядок назначения такой меры пресечения, как залог. Его предлагается приравнять к сумме нанесенного ущерба. Законопроект касается только подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести (включая уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение исключительных прав и особо квалифицированные составы мошенничества), но его принятие, надеются юристы, позволит значительно расширить возможности применения данной меры пресечения. Как ранее поясняли в Минюсте, из-за того что суды испытывают трудности с методикой, по которой можно определять сумму залога, эта мера пресечения сейчас практически не работает (см. “Ъ” от 25 ноября 2025 года).

Кроме того, должна пройти первое чтение инициатива кабмина, позволяющая начальникам СИЗО, тюрем и колоний самостоятельно вводить режим особых условий в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала или иных лиц. Сейчас такой режим может быть введен только по согласованию с прокурором.

Еще два правительственных законопроекта касаются интересов детей. Первый требует внесения изменений в Семейный кодекс отдельными законами, что позволит делать это более системно. А другой проект, принятый в первом чтении 20 января, дает возможность финансировать производство и прокат отечественных анимационных фильмов для детей и подростков на 100% из бюджета. Определять приоритетные темы для финансирования фильмов будет Минкульт (см. “Ъ” от 21 января).

Наконец, запланировано второе чтение законопроекта о верификации страниц некоммерческих организаций в соцсетях через «Госуслуги», разработанного группой депутатов-единороссов во главе с зампредом комитета по развитию гражданского общества Ольгой Занко (принят в первом чтении 8 апреля прошлого года). Как отмечают авторы в пояснительной записке, такая мера «позволит обезопасить граждан и организации от мошенничества в социальных сетях и обеспечит повышение доверия к некоммерческим организациям в обществе».

Есть в планах и несколько инициатив оппозиции на резонансные и особенно популярные перед выборами темы, которые, однако, профильные комитеты уже рекомендовали отклонить по ускоренной процедуре (то есть без обсуждения). Такая судьба, например, ждет сразу несколько «антимигрантских» законопроектов ЛДПР. В частности, либерал-демократы предложили ограничить количество попыток бесплатного тестирования детей мигрантов на знание русского языка (оно необходимо для поступления в российские школы) тремя в течение года и установить для борьбы с так называемыми резиновыми квартирами число регистрируемых по месту жительства лиц из расчета не более одного человека на шесть квадратных метров помещения. Не будут поддержаны, как ожидается, и поправки депутатов «Справедливой России» к закону «Об образовании», предлагающие закрепить на федеральном уровне право бесплатного проезда всех школьников в городском транспорте. Правительство в своем отрицательном отзыве указало, что введение таких мер социальной поддержки является вопросом местного значения.

Ксения Веретенникова