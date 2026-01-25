Регулятор опережает время

Банки просят убрать из второго пакета мер по борьбе с мошенничеством право регулятора устанавливать срок действия карт, поскольку это может привести к полной блокировке карт Visa и Mastercard. В ЦБ обещают в ближайшей перспективе этим правом не пользоваться, но и отказываться не планируют. Эксперты считают, что ограничение срока действия карт приведет к росту расходов банков и может вызвать ускорение перехода на альтернативные способы платежей — СБП, QR-коды и другие.

Как стало известно “Ъ”, Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Думу отзыв на законопроект, который содержит второй пакет мер по борьбе с мошенничеством. Первый пакет мер действует в России с 1 сентября 2025 года (см. “Ъ” от 18 ноября 2025 года). Среди прочих замечаний НСФР предлагает исключить из проекта к первому чтению меру, предоставляющую совету директоров Банка России право определять срок действия банковских карт. Как отмечается в письме, банки считают, что предоставление такого права ЦБ является прямым вмешательством в гражданско-правовые отношения банка с клиентом, поскольку срок действия платежных карт устанавливается договором. Также это нарушает порядок ведения банками предпринимательской деятельности, поскольку сроки действия платежных карт, возможность их выпуска и перевыпуска зависят в том числе от ряда экономических факторов — наличия необходимого количества заготовок карт, их стоимости, наличия чипов у производителей, того, облагаются ли операции по выпуску и обслуживанию платежной карты НДС и т. д.

В Банке России “Ъ” сообщили, что поддерживают предложение отнести к полномочиям совета директоров ЦБ возможность устанавливать срок действия платежных карт.

«Когда в 2020 году, в локдаун, прийти в офис для перевыпуска карты было невозможно, для удобства людей сформировалась практика по продлению срока действия карт, это была вынужденная мера, с учетом которой были разработаны технологические решения безопасной работы ряда видов карт и после истечения их срока действия,— рассказали в ЦБ.— Сейчас такой потребности нет». В Банке России отметили, что на данном этапе вводить ограничения срока не планируется. Тем не менее в ЦБ подчеркнули, что чем дольше человек пользуется картой, тем выше вероятность того, что мошенники могут завладеть ее реквизитами.

В Банке России также обратили внимание, что карты международных платежных систем (МПС), исключенных из реестра Банка России, выходят из обращения — их доля уверено снижается.

В опрошенных “Ъ” крупных банках-эквайерах это подтвердили — на сегодняшний момент на платежи картами МПС приходится лишь около 20% объема трансакций.

При этом в 2024 году, по данным ЦБ, на них приходилось 34,6%. По оценкам экспертов, в России сейчас действует до 100 млн карт МПС.

По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, устанавливать срок действия по картам для МПС ЦБ может уже с 2022 года, когда был принят соответствующий закон. «По картам "Мир" он может это сделать как единственный акционер НСПК, дав ей соответствующее распоряжение»,— поясняет он. По его словам, мотивировка появления новой нормы защитой от фрода — довольно сильно притянутая попытка хоть какого-то логического объяснения. «На самом деле после истечения срока действия карта не становится менее защищенной, у нее может закончиться срок действия сертификата, но это может быть проблемой только в случае применения карты в терминалах без онлайн-авторизации, что в нашей стране встречается довольно редко»,— говорит Алексей Войлуков. По мнению главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, скорее всего, вопрос ускорения вывода из обращения карт с лейблами МПС связан с намечающимся урегулированием украинского конфликта, которое откроет для международных платежных систем возможность поднять вопросы незаконного использования своих торговых марок, технологий и т. п., а также упущенной выгоды. «Поэтому способы и сроки вывода карт с лейблами МПС с российского рынка будут сильно зависеть от ситуации с урегулированием конфликта. ЦБ может установить для решения вопроса достаточно жесткие сроки»,— говорит он.

Эксперты отмечают, что тарифы по картам МПС не менялись с 2022 года, в то время как комиссии по картам «Мир» постепенно снижаются, и поэтому банкам-эмитентам выгоднее, когда их клиенты платят картами Visa и Mastercard,— комиссия, которую они в этом случае получают от эквайера, выше. Сопредседатель платежного комитета Ассоциации банков России Алексей Маслов считает, что банки могут быть против замены карт МПС на карты «Мир» из-за дополнительных затрат, снижения доходов от интерчейнджа и сопротивления клиентов.

Алексей Войлуков полагает, что применение проектируемой меры может ускорить рост альтернативных способов платежа: «Банки могут предложить интересные акции для замены карт МПС на оплату СБП, QR, биометрией или сервисами на основе Bluetooth»,— говорит он.

