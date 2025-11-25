Залог приравняют к ущербу

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 24 ноября одобрила подготовленный Минюстом проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, уточняющий порядок назначения такой меры пресечения, как залог. Его предлагается приравнять к сумме нанесенного ущерба. Правда, речь пока идет только о подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях небольшой и средней тяжести, которые и так могут претендовать на освобождение от ответственности в связи с возмещением нанесенного ими ущерба. Эксперт предупреждает, что всех проблем, связанных с не работающей пока мерой пресечения, такое нововведение не решит.

Законопроект направлен на значительное расширение возможности применения меры пресечения в виде залога для лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении определенных экономических преступлений, рассказал “Ъ” председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, поправками предлагается предусмотреть порядок определения размера залога в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, подпадающих под ч. 1 либо ч. 2 ст. 76.1 УК (предусматривает возможность освобождения от ответственности в связи с возмещением ущерба). Это касается преступлений против экономики, включая уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение исключительных прав и особо квалифицированные составы мошенничества.

«Поправками уточняется, что размер залога определяется в пределах суммы ущерба, причиненного бюджетной системе, гражданину или организации»,— добавил господин Груздев.

При этом, уточнил он, законопроект предусматривает возможность для суда наряду с залогом применять дополнительные запреты — например, брать с подозреваемого еще и подписку о невыезде или надлежащем поведении. Срок действия этих запретов будет устанавливаться самим судом.

Также предлагается дополнить общее положение о залоге нормой о том, что вид и размер залога определяются судом с учетом не только характера совершенного преступления и данных о личности подозреваемого, но и размера причиненного ущерба.

Анонсируя подготовку соответствующих поправок на прошлогоднем юридическом форуме в Санкт-Петербурге, замминистра юстиции Вадим Федоров объяснял, что сейчас суды испытывают трудности с методикой, по которой можно определять сумму залога (закон предусматривает только минимальный его размер — от 50 тыс. руб.). Уголовно-процессуальный кодекс предлагает определять эту сумму с учетом личности подозреваемого и его имущественного положения, но такие обстоятельства имеют субъективный характер, что приводит к неопределенности при расчете суммы, отмечал господин Федоров.

Судя по судебной статистике, сейчас такая мера пресечения практически не работает: в прошлом году суды назначили залог всего 27 раз (0,03% от общего количества рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения).

При этом под домашний арест суды отпустили почти 4 тыс. человек. В первом полугодии 2025-го залог назначали всего 11 раз (0,02% от общего числа ходатайств), а домашний арест — более 2 тыс.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн вспоминает, что еще в 2013 году Верховный суд дал разъяснения, призванные расширить применение мер пресечения, не связанных с лишением свободы. И относительно домашнего ареста эти разъяснения сработали, его действительно стали применять чаще, а вот в части залога — нет, сетует эксперт. Похоже, судьи испытывают определенное предубеждение против применения «имущественной» меры пресечения применительно к подозреваемым в насильственных преступлениях, полагает господин Рубинштейн. По его мнению, предлагаемые изменения важны и могут частично решить проблему. Но они останутся полумерой, и их явно недостаточно для того, чтобы залог превратился в полноценный механизм, обеспечивающий надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого не только по «имущественным», но и по иным составам преступления. Кроме того, предлагаемая трактовка усилит подход к залогу как мере пресечения по имущественным преступлениям, а это концептуально неправильно, так как может привести к нарушению принципа равенства всех перед законом и судом, предупреждает эксперт.

