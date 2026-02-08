Около 80 тысяч человек остаются без теплоснабжения в Белгороде после обстрелов

После обстрелов в Белгороде порядка 80 тыс. человек остаются без теплоснабжения, около 3 тыс. человек — без газа, около 1 тыс. — без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, восстановление подачи энергоресурсов проходит крайне сложно. «Очень много порывов — явных или которые мы видим, только когда начинаем подключение к сети, происходит замыкание — и опять начинают свою работу энергетики сначала. Работа не останавливалась ни на одну секунду, она и сейчас продолжается»,— написал он.

В ближайшее время электроэнергию подадут для тысячи человек, сообщил Вячеслав Гладков. «Сейчас, как только люди проснутся, газовики пройдут по 3 МКД и вернут газ в квартиры, то есть там все технические вопросы решены. Большая проблема остается только с теплом. Мы ждем подачу тепла к 12 часам дня», — заявил губернатор. В Белгороде с 8:00 мск открыли пункты обогрева.

Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки Белгород был подвержен двум ракетным обстрелам. Белгородский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа были атакованы с помощью беспилотников. В городе Грайворон ранены двое — состояние мужчины врачи оценивают как крайне тяжелое, женщины — средней степени тяжести. Еще один пострадавший обратился 6 февраля в больницу сам после удара дрона, у него диагностировали осколочное ранение голени и множественные ссадины и ушибы ног. В регионе повреждены автомобили, инфраструктурные объекты, дома, а также газовая труба.