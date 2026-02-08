ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 25 БПЛА и 16 боеприпасов

За последние сутки ВСУ совершили массированную атаку по территории Белгородской области, используя 16 снарядов и 25 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

По словам господина Гладкова, в результате обстрелов пострадали 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах области. Система ПВО региона уничтожила 16 из 25 атакующих БПЛА. Вследствие обстрелов повреждены один многоквартирный дом, шесть частных домовладений, несколько объектов инфраструктуры, предприятие, ангар, а также 13 транспортных средств.

Два ракетных обстрела с использованием восьми боеприпасов были произведены по Белгороду. Над городом система ПВО сбила три дрона. В результате повреждены четыре автомобиля и несколько инфраструктурных объектов.

Утром 6 февраля в больницу обратился мужчина из Волоконовского округа, хутор Криничное, с осколочными ранениями голени, многочисленными ссадинами и ушибами ног. Медицинскую помощь ему оказали, госпитализация не потребовалась.

В Белгородском округе по поселкам Дубовое, Малиновка, Разумное, Октябрьский и селу Драгунское выпущены четыре боеприпаса и отбиты пять атак БПЛА. В Грайворонском округе зафиксированы два обстрела с четырьмя боеприпасами и семь атак БПЛА, из которых один сбит. В результате ранены двое гражданских: мужчина и женщина. Оба госпитализированы, состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, женщины — средней тяжести.

В остальных округах — Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском — также были нанесены удары беспилотниками и боеприпасами, при этом часть атаковавших БПЛА была подавлена системой ПВО. Сообщается о повреждении зданий, транспорта и объектов инфраструктуры.