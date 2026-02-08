Роспотребнадзор сообщил об отсутствии завозных случаев заражения вирусом Нипах

На территории России нет завозных случаев заражения вирусом Нипах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство призвало россиян, планирующих поездки в страны, где циркулирует инфекция, не пренебрегать мерами профилактики.

Поводом для разъяснений стало сообщение ВОЗ о смерти женщины с вирусом Нипах в Бангладеш. В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в стране пребывания, избегать контактов с летучими мышами и другими животными, не посещать рынки живого скота и свинофермы в районах распространения инфекции. Также следует тщательно мыть все овощи и фрукты, сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендовали уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены. При появлении после поездки повышенной температуры, кашля, головной боли, мышечных болей или симптомов поражения нервной системы туристам советуют незамедлительно обращаться к врачу.

На пограничных пунктах пропуска продолжает работать автоматизированная система санитарного контроля «Периметр», а в России есть достаточно тест-систем для диагностики вируса Нипах, отметили в ведомстве.

Нипах впервые был выявлен в 1999 году в Малайзии. Летальность вируса составляет от 40% до 75%, вакцины от него не существует. В последующие годы случаи заражения были зарегистрированы в Бангладеш, Сингапуре, Камбодже, Индонезии, Таиланде, Гане, а также на Мадагаскаре и Филиппинах. За январь 2026 года в Индии выявили пять случаев заражения вирусом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Летучие мыши опять летальны».