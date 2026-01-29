ВОЗ оценила летальность вируса Нипах

Летальность вируса Нипах, выявленного в Индии, оценивается в диапазоне от 40% до 75%, заявил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич. По его словам, летальность зависит от штамма вируса, качества эпидемиологического надзора и клинического лечения.

В ВОЗ считают нужным снизить риск передачи инфекции от летучих мышей к человеку. Также требуется исключить возможность передачи инфекции от домашних животных. «Естественное заражение домашних животных было зафиксировано у свиней, лошадей, а также домашних и диких кошек»,— напомнили в организации.

В Индии зарегистрирована седьмая с 2001 года вспышка летального вируса Нипах, вакцины от которого не существует. Среди симптомов — высокая температура, кашель и сильная головная боль. Основные переносчики Нипах — плодовые летучие мыши рода Pteropus. ВОЗ допустила распространение вируса, но Роспотребнадзор это исключает.

