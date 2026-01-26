Летучие мыши опять летальны

В Индии зарегистрирована седьмая с 2001 года вспышка летального вируса Нипах, для которого не существует вакцины. Пока известно о пяти заразившихся, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В России случаи завоза вируса не зафиксированы. Эксперты отмечают, что вероятность его проникновения в страну низка, но полностью исключать такой сценарий нельзя. Особенно с учетом того, что Индия занимает 16-е место среди самых популярных туристических направлений.

Вспышка одного из самых опасных вирусов — Нипах — произошла в индийском штате Западная Бенгалия. Заразились пять человек, у троих из них (врача, медсестры и сотрудника медучреждения) инфекция выявлена на этой неделе. Еще две медсестры заболели в начале января. У женщин наблюдались высокая температура и расстройство дыхания, одна из пациенток впала в кому. Предполагаемым источником заражения мог стать пациент частной больницы под Калькуттой, который скончался до проведения необходимых анализов, пишет The Economic Times. 100 человек, контактировавших с заразившимися, отправлены на карантин.

Это уже седьмая вспышка Нипах на территории Индии с 2001 года. О предыдущей, шестой, сообщалось три года назад. Органы здравоохранения штата Керала в сентябре 2023 года выявили шесть лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом, два из них закончились летально. Все пациенты контактировали с первым заболевшим, источник заражения которого не был установлен.

Вспышки инфекции характерны для тех регионов, где обитают переносчики вируса Нипах, пояснила “Ъ” инфекционист «СберЗдоровья» Екатерина Болдырева. Это в основном летучие лисицы (крупные летучие мыши) рода Pteroptus, распространенные в тропической и субтропической зонах, например в Южной и Юго-Восточной Азии. Также описаны единичные случаи заболевания на Мадагаскаре и в других странах Африканского региона, Австралии.

Вирус передается человеку от животных (например, через слюну или при контакте с продуктами их жизнедеятельности) либо в результате потребления финикового сока или фруктов, загрязненных выделениями инфицированных летучих мышей.

Реже инфекция передается между людьми при тесном и длительном контакте.

В связи с этим, уточняет госпожа Болдырева, в зоне риска находятся ухаживающий за пациентом медперсонал и члены семей заболевшего.

Поскольку человечество столкнулось с новым вирусом недавно, наша иммунная система пока не умеет ему эффективно противостоять, объясняет инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Организм встречается с вирусом как с совершенно «незнакомым агентом», что и приводит к развитию ярко выраженной клинической картины — слабости, тошноте, рвоте, боли в горле, лихорадке, головной боли и т. д. Поражение дыхательной системы может развиться, к примеру, до пневмонии.

Однако высока вероятность, что на каждый выявленный тяжелый случай приходятся десятки или даже сотни людей с малосимптомным или бессимптомным течением болезни, уточняет Андрей Поздняков. Поэтому официально заявленная летальность в 40–70% (по оценкам ВОЗ) требует, по его мнению, «критического осмысления». «Эти показатели рассчитаны исключительно на основе зарегистрированных случаев заболевания, при этом преимущественно тяжелых,— поясняет эксперт.— Важно понимать, что уровень смертности напрямую коррелирует с доступностью и качеством симптоматического лечения. Специфической противовирусной терапии еще не разработано, но при грамотной поддерживающей медицинской помощи летальность существенно снижается».

В Роспотребнадзоре заверили, что держат ситуацию на контроле: случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано. «В РФ имеется достаточное количество тест-систем для диагностики вируса,— сообщили там.— В пунктах пропуска через границу функционирует система, позволяющая в режиме реального времени выявлять граждан с признаками заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней». Вероятность проникновения вируса в Россию не исключена, хотя речь, скорее всего, может идти о единичных завозных эпизодах, указывает господин Поздняков.

Екатерина Болдырева добавляет: теоретически возможно заражение через фрукты, загрязненные выделениями животных и привезенные из тропических регионов, но риски крайне малы, так как вирус во внешней среде «довольно нестойкий».

По данным Ассоциации туроператоров России, Индия находится на 16-м месте среди наиболее востребованных туристических направлений по итогам 2025 года. Путешественники совершили в страну 110 тыс. поездок, год к году значение выросло на 9%. Одновременно Индия выступает крупным поставщиком в Россию как туристов, так и рабочей силы. По данным погранслужбы ФСБ, в январе—сентябре 2025 года из страны приехали 132,7 тыс. человек. Год к году показатель вырос на 24,9%. С туристическими целями из них прибыло 20% гостей. 7,2% приехали как деловые туристы, 24,6% — в качестве обслуживающего персонала.

