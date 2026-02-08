В Бангладеш после заражения вирусом Нипах умерла женщина

В Бангладеш умерла женщина, которая заразилась вирусом Нипах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 35 человек, которые контактировали с ней, сдали отрицательные тесты на наличие вируса.

Как указано в публикации ВОЗ, симптомы, характерные для инфекции, появились у женщины 21 января. В их числе лихорадка, мышечные судороги и рвота. 27 января она потеряла сознание, после чего ее госпитализировали. На следующий день женщина умерла.

Впервые Нипах был выявлен в Малайзии в 1999 году. Летальность вируса составляет 75%. Вакцины от инфекции не существует. В январе 2026 года пять случаев заражения выявлено в Индии. Несколько стран Юго-Восточной Азии усилили санитарный контроль в аэропортах.

Как уточняет ВОЗ, в Бангладеш вирус впервые был выявлен в 2001 году. С тех пор новые случаи заражения фиксируются почти ежегодно.