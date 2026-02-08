Из СИЗО на УДО

В столичный суд поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении от бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской. На УДО осужденная в 2023 году за получение взятки экс-чиновница может рассчитывать, поскольку уже отбыла необходимый для этого срок. Последнее стало возможно потому, что апелляционная инстанция снизила ей наказание с десяти лет до восьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Новосельская в суде (ноябрь 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вера Новосельская в суде (ноябрь 2021 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, за последние два месяца от 49-летней Веры Новосельской, отбывающей наказание в столичном СИЗО-6 («Печатники»), в Люблинский суд Москвы поступили два ходатайства. В декабре прошлого года обладатель диплома консерватории и звания «кандидат педагогических наук» попросила о замене неотбытой части наказания более мягким — ограничением свободы. Однако в ходе судебного заседания осужденная неожиданно от этой затеи отказалась «в связи с неактуальностью».

Прояснилась ситуация уже в середине января нынешнего года, когда от Веры Новосельской поступило новое ходатайство — на этот раз об условно-досрочном освобождении.

Рассчитывать на его удовлетворение экс-чиновница вполне может, поскольку уже отбыла в СИЗО более половины необходимого для этого срока. Отметим, что в начале 2024 года осужденная Новосельская выразила желание заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО, но этого так и не произошло.

Как уже рассказывал “Ъ”, по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывший министр культуры Крыма Новосельская была арестована Басманным судом Москвы в июле 2021 года и с тех пор находится под стражей.

В ходе расследования СКР, с позицией которого впоследствии согласился и Замоскворецкий суд Москвы, установил, что обвиняемая в бытность министром получила весной 2018 года взятку за общее покровительство от бенефициара санкт-петербургского ООО «Меандр» Евгения Ярмоша в размере 25,8 млн руб.

Компания тогда выиграла очередной тендер на работы в Крыму почти на 1 млрд руб. На эти средства должна была быть проведена реконструкция здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе, бывшего театра кукол, который до 2014 года возглавляла Вера Новосельская, назначенная затем министром и уволенная в связи с утратой доверия в 2021 году. Стоит заметить, что в свое время Вера Новосельская приобрела всероссийскую известность, когда, забыв отключить микрофон, выматерилась в прямом эфире на заседании правительства Крыма.

Между тем «Меандр» сорвал все сроки строительства, допустив при этом серьезные нарушения проектно-сметной документации. В итоге правительство республики в одностороннем порядке расторгло с ООО не только этот договор, но и еще несколько контрактов.

Интересно, что показания о взятке чиновнице дал сам владелец «Меандра», после того как вместе с гендиректором фирмы Еленой Завадской его задержали в сентябре 2020 года за махинации с бюджетными средствами. В марте 2024 года Красногвардейский райсуд Петербурга за хищение 191 млн руб., которые были получены ООО в виде аванса в рамках госконтракта на восстановление Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, приговорил Евгения Ярмоша к девяти годам колонии, а Елену Завадскую — к семи.

Вера Новосельская получила 18 июля 2023 года в Замосковрецком суде столицы десять лет за взятку и штраф в размере ее пятикратной суммы.

Своей вины ни в ходе расследования, ни в суде она не признала. Версия подсудимой о том, что деньги она взяла якобы в долг для друга семьи на покупку квартиры, в ходе процесса подтверждения не нашла. В апелляционной инстанции Вере Новосельской удалось добиться смягчения наказания на два года. Основанием для этого Мосгорсуд посчитал ее «длительное содержание под стражей».

Олег Рубникович