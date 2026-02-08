Издатель The Washington Post ушел в отставку после массовых сокращений в газете

Издатель и генеральный директор The Washington Post (WP) Уилл Льюис ушел в отставку. В начале февраля стало известно о массовых сокращениях в газете.

«За время моего руководства были приняты трудные решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее WP, чтобы она могла на протяжении многих лет публиковать качественные беспристрастные новости для миллионов читателей ежедневно»,— написал господин Льюис в обращении к сотрудникам. Издателем газеты он стал в 2023 году.

Обязанности издателя и гендиректора временно будет исполнять финансовый директор газеты Джефф Д'Онофрио. Владелец газеты миллиардер Джеф Безос в ответ на смену руководства WP заявил, что господин Д'Онофрио готов вывести газету «на новый, захватывающий этап». Сообщения о массовых сокращениях он никак не прокомментировал.

Профсоюз сотрудников WP написал в соцсети X, что отставка Уилла Льюиса давно назрела. «Его наследием станет попытка разрушить великое американское журналистское учреждение … Джефф Безос должен немедленно отменить все увольнения или продать газету тому, кто готов инвестировать в ее будущее»,— указано в публикации.

4 февраля Reuters, The New York Times (NYT) и другие СМИ сообщили, что руководство WP уволило около 300 журналистов. Под сокращения попал международный отдел. Отделы спорта и книг, а также ежедневный подкаст Post Reports будут закрыты. NYT писала, что увольнения связаны с сокращением числа подписчиков и проблемами с доходностью.