The Washington Post проведет масштабные сокращения сотрудников

Руководство американской газеты The Washington Post (WP) проинформировало сотрудников о масштабных сокращениях. Об этом пишут The New York Times, Reuters и другие СМИ со ссылкой на источники. Профсоюз работников WP также подтвердил сокращения, но не сообщил подробностей. Профсоюз заявил, что за последние годы из газеты уволили около 400 сотрудников, и призвал выступить против нынешнего сокращения.

Как пишут СМИ, главный редактор WP Мэтт Мюррей утром 4 февраля провел встречу с сотрудниками в Zoom, объявив о значительном пересмотре стратегии газеты. Он сообщил, что будет закрыт отдел спортивных новостей в его нынешнем виде, кроме того, значительные сокращения будут в отделах международных и городских новостей. По данным источников, также WP закроет собственный ежедневный подкаст. «Все отделы будут затронуты»,— заявил господин Мюррей, не сообщив при этом, сколько именно сотрудников будет сокращено. Работники WP сообщают, что после этой встречи они начали получать электронные письма с информацией, затронут ли их сокращения. NYT пишет, что сокращения связаны с продолжающимся снижением числа подписчиков газеты и проблемами с доходностью.

The Washington Post принадлежит миллиардеру Джеффри Безосу, который купил газету в 2013 году. Год назад в газете произошел конфликт между владельцем издания и его сотрудниками, начавшийся с того, что перед выборами 2024 года по требованию господина Безоса WP впервые за 36 лет не стала поддерживать кого-либо из кандидатов.

Яна Рождественская