Что смотреть на Олимпиаде 8 февраля

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпиаде в Италии будет разыграно восемь комплектов наград. Дебютирует на Играх российский лыжник Савелий Коростелев. Он выступит в скиатлоне.

Вслед за Дарьей Непряевой на Олимпийских играх дебютирует российский лыжник Савелий Коростелев. Ему предстоит выступить в той же дисциплине — скиатлоне (10 км классическим стилем + 10 км коньковым ходом). Результат Непряевой, занявшей 17-е место, он с немалой долей вероятности превзойдет. Тем не менее его шансы на медали остаются призрачными. Начало трансляции в 14:30.

Что касается саночника Павла Репилова, в субботу с 16-го места пробившегося в заключительный этап состязаний одиночек, то для него успехом будет считаться и попадание в топ-10. После двух попыток он уступает лидеру немцу Максу Лагенхану более двух секунд. Начало трансляции в 19:00.

В командном турнире по фигурному катанию перед последним днем с серьезным перевесом впереди американцы. Да, в субботу японская сборная сначала до минимума сократила отставание благодаря неожиданной победе в мужской короткой программе: Юма Кагияма обошел сильнейшего фигуриста мира Илью Малинина. Но когда настала очередь танцоров, чаша вновь качнулась в другую сторону. Пока у команды США 44 балла, а у ее ближайших преследователей — 39. Однако в теории этот разрыв может нивелироваться. Главные надежды японцев связаны с выступлениями пар.

Серьезная конкуренция ожидается в биатлоне, программа которого открывается смешанной эстафетой 4х6 км. На успех в ней могут рассчитывать несколько команд. Но, кажется, чуть лучше шансы все же у французов. Лидеры сборной, принесшие ей, кстати, золото в дисциплине на прошлогоднем чемпионате мира, в этом сезоне выступают убедительнее противников. Эрик Перро впереди всех в общем зачете мужского Кубка мира, а Лу Жанмонно возглавляет таблицу женского с большим отрывом. Правда, для обоих текущая Олимпиада станет первой.

Непредсказуем и воскресный заезд горнолыжниц: по формальным признакам, на золото в скоростном спуске набирается с полдесятка претенденток. В этом перечне две знаменитые американки — Микаэла Шиффрин и Линдси Вонн (правда, насчет тонуса второй есть большие сомнения: на одном из недавних этапов Кубка мира она повредила крестообразные связки, однако все равно решила выступать на Играх). Здесь же — действующая олимпийская чемпионка швейцарка Коринн Зутер. В строю и две опасные итальянки. София Годжа, зажигавшая огонь в Кортина-д’Ампеццо, четыре года назад в Пекине завоевала серебро (а до этого победила в Пхёнчхане-2018). Надя Делаго в китайской столице была третьей.

Новый чемпион будет у конькобежцев на дистанции 5000 м — завершил карьеру швед Нильс ван дер Пул, первенствовавший в Пекине. В Милане фаворитом, видимо, будет норвежец Сандер Эйтрем. За две недели до старта Олимпиады он установил новый мировой рекорд, первым в истории выбежав из шести минут.

В сноуборде разыграют оба комплекта в параллельном гигантском слаломе. У мужчин за главную награду поборется 45-летний итальянец Роланд Фишналлер, дебютировавший на международной арене почти три десятилетия назад. В прошлом году он выиграл чемпионат мира. Его оппонентом будет действующий олимпийский чемпион, 40-летний австриец Бенджамин Карл. У женщин главной фавориткой является успешная сразу в двух видах программы (также в горнолыжном спорте) чешка Эстер Ледецкая. Одной из ее условных соперниц станет Клаудия Риглер — самая возрастная сноубордистка в истории Игр. Австрийке 52 года.

Олимпиаду-2026 в полном объеме показывает сервис Okko.

Арнольд Кабанов