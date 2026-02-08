В Новороссийске звучит сирена из-за атаки БПЛА

В Новороссийске запущена сирена, идет атака БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 00:14 по мск.

Мэр Новороссийска призвал жителей соблюдать меры безопасности. Находящимся дома следует укрыться в помещениях без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой. Людям на улице рекомендуется укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал Андрей Кравченко.

Глава города попросил жителей сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала.

UPD: в 01:10 гроза атаки БПЛА отменена

Наталья Решетняк