В Новороссийске звучит сирена, объявлена тревога по БПЛА

Ночью 8 февраля в Новороссийске объявили тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На территории Новороссийска действует режим угрозы по БПЛА, включена система оповещения. Андрей Кравченко призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в комнатах со сплошными стенами без остекления (коридор, туалет, ванная или кладовая).

Глава города напомнил о запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов отражения атаки. Жителей призвали соблюдать спокойствие и ждать отмены тревоги.

София Моисеенко

