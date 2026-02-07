Александрова уступила 101-й ракетке мира в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби

11-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова проиграла чешке Саре Бейлек, располагающейся на 101-й строке мирового рейтинга, в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Дубае. Общий призовой фонд состязания составляет $1,2 млн.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:1. 20-летняя чешка впервые в карьере участвовала в финале турнира WTA. После победы в Абу-Даби она поднимется на 38-ю строку мировой классификации.

На счету Екатерины Александровой пять титулов WTA. 31-летней россиянке выход в финал гарантировал возвращение в топ-10 рейтинга.

Сегодня Александрова вместе с австралийкой Майей Джойнт поборется за титул турнира в парном разряде. В финале они сыграют против словачки Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс.

Таисия Орлова