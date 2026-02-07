Politico: страны ЕС не поддерживают проект Европарламента о запрете стали из РФ

Европарламент подготовил законопроект о запрете закупок российской стали, однако некоторые страны Евросоюза не поддерживают эту инициативу. Об этом сообщило издание Politico.

Парламентарии в целом поддержали поправки, которые позволят Брюсселю полностью прекратить поставки российской стали. При этом власти некоторых стран Евросоюза угрожают наложить вето на законопроект, а другие возражают «против вмешательства парламента в вопросы безопасности», пишет издание.

В 2022 году Евросоюз запретил импортировать российскую сталь, однако Бельгия, Чехия и Италия по-прежнему могут ввозить полуфабрикаты из стали, поскольку страны заявили, что не имеют альтернативных источников поставок.

В октябре 2025 года Еврокомиссия анонсировала введение 50-процентных пошлин на импорт стали в Евросоюз и сокращение квот на ее беспошлинные поставки. Согласно данным аналитической компании GMK, на которые ссылается Politico, в период с января по октябрь 2025-го ЕС импортировал российской стальной продукции на €1,72 млрд. В большинстве категорий наблюдалось снижение, однако в сегменте стальных полуфабрикатов был зафиксирован рост на 8,4%.

Агентство Bloomberg сообщило, что в 20-й пакет санкций Евросоюза, который могут принять в феврале, может войти запрет на импорт из России иридия, родия, платины и меди. Если меры поддержат все страны ЕС, ограничения в первую очередь затронут «Норникель».

Подробнее — в материале «Ъ» «А медь могло быть иначе».