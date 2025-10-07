ЕК демонстрирует стальную волю

Еврокомиссия собирается ввести 50-процентные тарифы на импорт стали в ЕС и заметно сократить объем квоты на ее беспошлинные поставки. Мера анонсирована в качестве необходимой для защиты сталелитейной отрасли Евросоюза в условиях конкуренции с дешевым импортом из Китая и невозможности наращивать поставки на американский рынок. С учетом общей неопределенности в мировой экономике решение ЕК выглядит модельным: в перспективе аналогичные ограничения на импорт могут распространиться и на другие отрасли, пострадавшие из-за экономической политики Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повышение пошлин на сталь для сокращения ее импорта в ЕС — следствие искажений рынка из-за изменений общих правил мировой торговли и поэтому может стать типовым решением

Фото: Fabian Bimmer / Reuters Повышение пошлин на сталь для сокращения ее импорта в ЕС — следствие искажений рынка из-за изменений общих правил мировой торговли и поэтому может стать типовым решением

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Евросоюз намерен ввести 50-процентные пошлины на импорт стали — планы, обсуждавшиеся в последнюю неделю мировыми СМИ, во вторник, 7 октября, анонсировала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Сейчас тариф на такие поставки составляет 25%, но при этом основной ее объем (более 90%, или 26 млн тонн) ввозится в страны ЕС в рамках квоты и платежом не облагается — ЕК предлагает сократить ее сразу на 47%, до 18,35 млн тонн. Уточняется, что квоту по-прежнему будут распределять по историческому принципу. Анонсированные меры призваны ограничить долю импортной стали на европейском рынке: в качестве ориентира выбран показатель 2013 года — 13% (сейчас — 25%).

Необходимость ограничений объясняется желанием европейских властей защитить внутреннее производство стали.

За последние годы оно заметно сократилось: в 2024-м производство оценивалось в 129,5 млн тонн, в 2021-м — в 152,5 млн, в 2018-м — в 160 млн тонн. Наиболее пострадавшая страна — Германия, которая, несмотря на некоторый рост выплавки, в прошлом году третий раз подряд произвела менее 40 млн тонн стали. По оценкам профильной ассоциации Eurofer, только в 2024 году занятые в отрасли европейские компании сократили 18 тыс. рабочих мест.

Главная причина сжатия деловой активности в отрасли — усиливающаяся конкуренция с дешевыми поставками из КНР, Турции, Вьетнама и других стран. Китай, от которого, по оценкам бизнеса и аналитиков, «исходит основная угроза», ежегодно производит более 1 млрд тонн стали. Производство в этой стране сокращается, но медленно, а объемы выплавки намного превосходят внутренние потребности (спрос продолжает снижаться на фоне кризиса в секторе недвижимости). В таких условиях китайские поставки стали в другие страны предсказуемо растут: в январе—августе они увеличились на 10% в годовом выражении, до 77,5 млн тонн (разбивка по направлениям будет представлена позже).

50-процентные американские пошлины дополнительно стимулируют экспорт стали из КНР и других стран в ЕС.

Основной объем «выпавших» поставок в США, по оценкам ING, направляется именно в Евросоюз. Сами европейские поставщики также не могут рассчитывать на США как рынок сбыта. Вопреки ожиданиям производителей, европейские власти пока не смогли договориться о снижении тарифов на сталь с американским президентом Дональдом Трампом. Среди условий таких послаблений Штаты обозначали обнуление европейских пошлин на все промышленные товары из США, а также преференциальный доступ на рынок ЕС для американской продукции АПК. О прогрессе в выполнении или изменении этих требований Брюссель пока не сообщал.

Некоторые торговые партнеры Евросоюза уже заявляют о том, что предложенные ЕК ограничения по стали окажутся для них чувствительными. Если Китай с учетом накопленного опыта, вероятно, сможет оперативно переориентировать поставки, то Великобритании, для которой европейские страны всегда были ключевым рынком сбыта, повышение пошлин грозит заметным снижением деловой активности в сталелитейной отрасли. В 2024 году производство стали в Великобритании уже сократилось до минимальных с 1930-х годов 4 млн тонн, в 2023-м производство оценивалось в 5,6 млн тонн. Местные производители, как сообщает Financial Times, просят власти договориться с ЕС о дополнительных квотах.

На фоне общей неопределенности число протекционистских мер, принимаемых как развитыми, так и развивающимися странами, вероятно, продолжит расти.

Эта тенденция фиксируется с начала военной операции РФ на Украине, теперь же ее развитие дополнительно стимулируется непредсказуемой политикой Дональда Трампа. В таких условиях план ЕС для поддержки сталелитейной отрасли выглядит модельным: аналогичной защиты у властей просят и представители других отраслей, в том числе производители автомобилей и алюминия.

Кристина Боровикова