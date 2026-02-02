Bloomberg: Евросоюз рассматривает запрет на импорт российских платины и меди

Евросоюз рассматривает возможность прекращения закупок российских платиновых металлов и меди. Ограничения могут войти в 20-й пакет санкций ЕС в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС может прекратить закупать у России иридий, родий, платину и медь, рассказали собеседники агентства. Чтобы санкции вступили в силу, их должны поддержать все государства-члены Евросоюза. Новый пакет ограничений ЕС планирует принять в феврале, сообщили источники.

В случае принятия новые ограничения будут действовать в основном против «Норникеля». Горно-металлургическая компания на данный момент не подвергалась санкциям Евросоюза.

В апреле 2024 года США запретили импорт российских алюминия, меди и никеля, а также вместе с Великобританией запретили их поставку на склады Лондонской биржи металлов и Чикагской биржи.

При этом на рынке цветных металлов наблюдается напряженная ситуация, пишет агентство. Цены на медь за последний год достигли рекордных максимумов из-за высокого спроса и ограниченных поставок с рудников по всему миру.

