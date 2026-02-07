В Новороссийске в шестой раз прошел ночной полумарафон «Малая Земля»

В Новороссийске в шестой раз состоялся традиционный ночной полумарафон «Малая Земля», объединивший спортсменов и любителей бега в памятном спортивном мероприятии, посвященном героическим страницам истории города. Забег прошел в ночное время и стал частью комплекса патриотических событий, приуроченных к сохранению памяти о подвиге защитников Новороссийска, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Дистанция полумарафона составила км. Этот выбор имеет символическое значение и отсылает к числу новороссийцев, удостоенных звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Старт забега был дан ровно в час ночи — во время, связанное с началом высадки десанта на легендарный плацдарм Малая Земля.

Маршрут забега прошел через ключевые и знаковые места города-героя. Трасса была освещена факелами и индивидуальными фонарями участников, что придало событию особую торжественность и позволило создать единое пространство памяти и уважения к прошлому. Организаторы отметили, что каждая деталь маршрута была продумана с учетом исторического контекста и символики.

Полумарафон носил не соревновательный, а мемориальный характер. Участники подчеркивали, что главной целью забега стало не выявление победителей, а возможность отдать дань уважения героям Малой Земли и сохранить историческую память в формате современного спортивного события.

Мария Удовик