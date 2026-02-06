«Аль-Хадас»: в сына бывшего лидера Ливии Каддафи выстрелили 18 раз

Убийцы сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама выстрелили в него 18 раз, сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.

По информации телеканала, в момент нападения сын Муаммара Каддафи разговаривал по телефону. Два вооруженных человека ворвались в резиденцию Сейфа аль-Ислама, еще двое остались снаружи здания. По словам источника, один из соратников Сейфа аль-Ислама Каддафи предупреждал его о рейде.

Об убийстве Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Источник, близкий к семье Каддафи, подтвердил телеканалу «Аль-Хадас», что он погиб вблизи города Зинтан на западе страны. Генпрокуратура Ливии подтвердила, что сын Каддафи умер от огнестрельных ранений. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они не состоялись.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сын Каддафи оказался неудобен многим».