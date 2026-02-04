Сторонники сына Муаммара Каддафи потребовали расследования его убийства

Сторонники погибшего Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына убитого в 2011-м бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, потребовали международного расследования его убийства. Заявление его политического блока опубликовало «РИА Новости».

«Политическая команда призывает ливийское правосудие, международное сообщество, ООН, правозащитные организации проявить ответственность, открыть национальное и международное расследование, которое должно быть прозрачным и независимым»,— сообщается в заявлении.

По данным агентства Abaad News, Сейф аль-Ислам Каддафи погиб во время вооруженных столкновений к югу от ливийской столицы Триполи. Гибель Каддафи подтвердили родственники В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.