Россия в январе поставила Европе рекордный объем СПГ

В январе Евросоюз (ЕС) импортировал 2,276 млрд куб. м российского сжиженного природного газа (СПГ), что стало рекордом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel.

По итогам прошлого месяца поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) выросли на 18% по сравнению с декабрем, до 8 млрд куб. м. Почти 772 млн куб. м СПГ было поставлено из Африки, 571 млн куб. м — с Ближнего Востока.

Суммарно Европа импортировала 12,2 млрд куб. м СПГ, что на 1,3% выше в месячном выражении и на 6% — в годовом.

26 января Совет ЕС согласовал полный запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и ввел миллионные штрафы за его нарушение. Запрет на поставки топлива в Евросоюз введут с 30 сентября 2027 года. Меру не поддержали Венгрия и Словакия, обе страны намерены через суд оспорить решение Совета ЕС. Венгрия подала соответствующий иск 2 февраля.