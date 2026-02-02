Венгрия подала иск в Суд ЕС против запрета поставок газа из России

Венгрия подала иск в Суд ЕС против запрета Евросоюза на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 2027 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Венгерское правительство сразу же подало иск с требованием отмены решения Совета ЕС о запрете на поставки российского газа после того, как оно вступило в силу, добавил господин Сийярто. «Этот иск должен быть рассмотрен»,—заявил глава венгерского МИДа (цитата по ТАСС).

Как пояснил министр, Совет ЕС не мог принимать такое решение большинством голосов, а не консенсусом. Евросоюз знал о возражениях Венгрии и Словакии, однако «замаскировал эту тему под торговую политику», добавил Петер Сийярто. Он также отметил, что Совет ЕС не имеет права вводить запрет, поскольку в документах Евросоюза указано, что каждая страна имеет право самостоятельно определять свою энергетическую политику, выбирая поставщиков топлива. Господин Сийярто напомнил про «принцип энергетической солидарности», при котором энергоснабжение стран ЕС должно быть безопасным.

26 января Совет ЕС согласовал полный запрет на импорт российского СПГ с 2027 года и ввел миллионные штрафы за его нарушение. Запрет на поставки топлива в Евросоюз будет введен с 30 сентября 2027 года. Меру не поддержали Венгрия и Словакия. Страны стремятся сохранить доступ к дешевому топливу. Как заявлял словацкий премьер-министр Роберт Фицо, стороны собирались подать в суд два отдельных иска, чтобы оспорить решение Совета ЕС.