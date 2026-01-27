Фицо сообщил о двух исках Венгрии и Словакии в суд ЕС из-за российского газа

Словакия и Венгрия подадут в суд ЕС два отдельных иска, оспаривая запрет на импорт российского газа, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Страны будут координировать свои действия во время судебного разбирательства, отметил он.

«Совместный иск подать невозможно, каждая страна подаст иск самостоятельно»,— пояснил господин Фицо, слова которого приводит портал Dennik N. Премьер Словакии считает, что по окончании военного конфликта на Украине «все сломают себе ноги», чтобы поехать в Россию на переговоры.

Вчера Совет ЕС согласовал полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года и ввел миллионные штрафы за его нарушение. Кремль назвал это крайне неразумным шагом. Не поддержали инициативу только Словакия и Венгрия. Politico писало, что обе страны выступают против из-за стремления сохранить доступ к более дешевому топливу.