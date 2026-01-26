Совет ЕС ввел миллионные штрафы за импорт газа из России с 2027 года

Совет Евросоюза (ЕС) ввел штрафы за нарушение запрета на поставки российского газа с 2027 года. Для европейских компаний штраф составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании, сообщила пресс-служба организации.

Штраф за нарушение правил импорта газа из РФ для физлиц составит не менее €2,5 млн, а для компаний — не менее €40 млн. К 1 марта страны-члены ЕС должны подготовить планы по диверсификации газа и выявить возможные проблемы из-за замены российского топлива, указано в документе.

Сегодня Совет ЕС согласовал план по полному запрету на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 2027 года. Запрет на поставки топлива в ЕС будет введен с 30 сентября 2027 года. Согласно документу, в исключительных случаях ЕС сможет продлить срок использования российского газа до конца октября 2027 года. Против инициативы выступили Словакия и Венгрия.