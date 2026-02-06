Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главу Пролетарского района Ростовской области заключили под стражу до 27 марта

В Ростовской области главе Пролетарского района Валерию Горничу, ставшему фигурантом уголовного дела, избрали меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Пролетарского районного суда.

Фото: сайт администрации Пролетарского района Ростовской области

Господин Горнич останется под стражей до 27 марта. Постановление суда может быть обжаловано.

Как писал «Ъ-Ростов», следствие считает, что глава района Горнич дал подчиненной незаконные указания о заключении договоров на ремонтные работы с одним из знакомых предпринимателей в обход конкурса. Затем глава муниципалитета, зная, что работы были выполнены ненадлежащим образом, дал указание директору муниципального учреждения подписать акты выполненных работ без их фактической приемки и проверки качества. Таким образом, предпринимателю удалось получить из местного бюджета более 2,5 млн руб.

Константин Соловьев

