В Москве в восьмой раз за месяц сорвали табличку памяти Анны Политковской

Памятную табличку с дома, где жила журналистка Анна Политковская, вновь сорвали, сообщил председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров в Telegram-канале.

«Табличку памяти Анны Политковской снова убрали. Слов нет. Вчера приходил, все было на месте», — написал он. 2 февраля господин Гончаров сообщал о восстановлении мемориала после седьмого случая вандализма за месяц.

Первая табличка на фасаде дома 8/12 на Лесной улице была разбита 18 января. Тверской суд Москвы признал виновным Александра Филиппова и оштрафовал его на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство. Мужчина утверждал, что действовал непреднамеренно.

Анна Политковская работала в «Новой газете» с 1999 года. Журналистка неоднократно выезжала в районы боевых действий, а также занималась правозащитной деятельностью. В октябре 2007 года ее застрелили в лифте дома на Лесной. Заказчик убийства до сих пор не найден.