Разбившего мемориальную доску Политковской оштрафовали на тысячу рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 тыс. руб. мужчину, разбившего мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Фигурант административного дела — Александр Филиппов, его обвиняют в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

Доска была установлена на доме 8/12 на Лесной улице, где госпожа Политковская жила и была убита. 18 января доску разбили. На следующий день на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале. 20 января временную табличку также сорвали.

Анна Политковская работала в «Новой газете» с 1999 года. Журналистка неоднократно выезжала в районы боевых действий, вела репортажи из Чечни и занималась правозащитной деятельностью. Ее застрелили в лифте собственного дома 7 октября 2006 года. В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам двух исполнителей убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Заказчик убийства официально до сих пор не известен.

