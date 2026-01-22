Разбивший мемориальную табличку Политковской заявил, что сделал это случайно

Мужчина, разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, заявил, что сделал это случайно. Об этом сообщается в судебных материалах, с которыми ознакомились «РИА Новости».

Согласно документам, обвиняемый объяснил, что проходя мимо таблички, он увидел завядшие цветы. «Решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась»,— приводятся его слова в материалах дела. Он добавил, что не знал, куда обратиться, и просто ушел.

Мемориальная доска на доме Политковской на Лесной улице была разбита 18 января. Суд оштрафовал обвиняемого, которого зовут Александр Филиппов, на 1 тыс. руб. На следующий день на стене дома установили временную табличку, которую позже также сорвали.

Анна Политковская, журналистка Новой газеты, была застрелена в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Журналистка выезжала в районы боевых действий, вела репортажи из Чечни и занималась правозащитной деятельностью. Следствие считает мотивом убийства ее работу, заказчиков убийства так и не нашли. В 2014 году Мосгорсуд приговорил двух исполнителей — Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева — к пожизненному заключению, их сообщники получили сроки от 11 до 20 лет.

