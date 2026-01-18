В Москве разбили мемориальную доску Анны Политковской

В Москве на Лесной улице неизвестные разбили мемориальную доску, установленную в память о журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Об этом сообщил в Telegarm-канале бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин. Доска была установлена на доме 8/12, где госпожа Политковская жила и была убита.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

К посту господин Замятин прикрепил две фотографии, сделанные у подъезда дома на Лесной. На них видно, что доска расколота на много частей. Ее обломки лежат у входа в дом. Среди них — принесенные к мемориалу цветы. Раньше на доске было написано: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская».

В редакции «Новой газеты» инцидент назвали вандализмом. Ее работники и дети госпожи Политковской требуют возбуждения уголовного дела, сообщается в Telegram-канале газеты.

Анну Политковскую застрелили в лифте собственного дома. По делу об убийстве сроки, в том числе пожизненные, дали организаторам и исполнителям. Заказчик до сих пор не найден. Срок давности по делу истек в октябре 2021 года

Анна Политковская работала в «Новой газете» с 1999 года. Журналистка неоднократно выезжала в районы боевых действий, вела репортажи из Чечни и занималась правозащитной деятельностью. Она помогала матерям погибших солдат и жертвам «Норд-Оста».

