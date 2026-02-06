В тамбовском Мичуринске восстановили движение поездов после серьезного пожара

Сегодня ночью было открыто движение по обоим путям на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, где последние два дня тушили пожар из-за схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщили представители Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне в РЖД сообщали об изменениях в графике движения четырех поездов. В ЮВЖД уточнили, что предпринимают меры для сокращения времени задержки составов.

Уточняется, что в ликвидации последствий происшествия принимали участие около 250 железнодорожников. Специалисты убрали сошедшие вагоны-цистерны, уложили около 100 м нового полотна.

Сход вагонов грузового поезда с бензином произошел на станции Кочетовка-2 днем 4 февраля. Из-за этого загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. По данным регионального главка МЧС, пожар локализовали к вечеру того же дня. Днем 5 февраля было ликвидировано открытое горение, а в 16:30 — возгорание в целом на площади 1 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 118 спасателей и 41 единица техники, в том числе четыре пожарных поезда.

Алина Морозова