В Тамбовской области продолжается тушение пожара из-за схода цистерн с бензином

За ночь спасатели локализовали пожар на железнодорожных путях станции Кочетовка в Мичуринске Тамбовской области на площади 1 тыс. кв. м. Над ликвидацией возгорания работают 118 человек и 41 единица спецтехники, в том числе четыре пожарных поезда. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места пожара

Фото: из Telegram-канала Евгения Первышова Фото с места пожара

Фото: из Telegram-канала Евгения Первышова

Губернатор Евгений Первышов добавил, что угроза распространения огня отсутствует. По его словам, после тушения будет оценен причиненный ущерб.

«Движение грузовых и пассажирских поездов осуществляется в объезд Кочетовки. Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить отставание от графика»,— рассказал господин Первышов и добавил, что на месте продолжает работать оперштаб под руководством его заместителя Евгения Зименко.

По данным РЖД на 22:20 4 февраля, задерживались 16 поездов дальнего следования — изначально сообщалось о восьми. №266 Москва — Новороссийск проследовал через грузовой парк станции Кочетовка. Пассажиров поездов №738 Москва — Воронеж и №739 Воронеж — Москва планировали перевезти между станциями Мичуринск-Уральский и Хоботова на автобусах, а затем — доставить до конечных станций железнодорожным транспортом.

Сход вагонов с бензином произошел в Тамбовской области накануне в 15:34. После этого, по уточненным данным, загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. Предварительно, никто не пострадал.

UPD: в РЖД уточнили, что через барьерное место уже пропущено 27 пассажирских поездов, семь составов прибыли к местам назначения. Максимальное время задержки составляет девять часов.

Алина Морозова