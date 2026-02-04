Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тамбовской области начался пожар из-за схода вагонов грузового поезда

В 15:34 на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с бензином. Из-за этого топливо загорелось. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в РЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На место происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение составов через станцию приостановлено. В РЖД создан оперативный штаб для ликвидации последствий инцидента.

Ожидается задержка поездов, следующих в южном направлении. Причины схода вагонов устанавливаются.

UPD: в тамбовском главке МЧС уточнили, что ликвидация пожара в Мичуринске продолжается. Предварительно установлено, что загорелись пять цистерн. На месте работают 47 спасателей и 20 единиц техники.

Алина Морозова