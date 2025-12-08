Экс-советника Курской области и иноагента Алехина оштрафовали за отказ подчиняться Роскомнадзору

Мировой судья оштрафовал экс-советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алехина (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) на 3 тыс. руб. за распространение персональных данных и неисполнение требований Роскомнадзора об их удалении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Штраф назначен по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за отказ исполнить предписание надзорного органа. Как следует из материалов суда, в Роскомнадзор обратился гражданин, утверждавший, что господин Алехин (иноагент) в своем Telegram-канале незаконно распространял его персональные данные. Ведомство направило ему требование удалить эту информацию, однако никакой реакции не последовало. Сам блогер настаивал, что уведомления от Роскомнадзора он не получал и о необходимости удаления данных не знал.

19 сентября Минюст включил Романа Алехина в реестр иностранных агентов. Блогер неоднократно критиковал решения команды нынешнего главы региона Александра Хинштейна. В сентябре в Telegram-каналах появилось видео, на котором Роман Алехин (иноагент), по утверждению авторов ролика, обсуждает схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО. После этого в правоохранительных органах сообщили о проверке, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом прошлого года иноагент Роман Алехин был назначен советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который с апреля находится под арестом по делу о хищениях при строительстве фортификаций на границе с Украиной.