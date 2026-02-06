Девять человек пострадали при атаках 123 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ ударили по 12 муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 28 боеприпасов и 123 беспилотников. В результате пострадали девять человек. Разрушения получили 15 жилых помещений и 20 транспортных средств, а также — энергетическая инфраструктура Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего пострадавших установлено в Шебекинском округе. В селе Белянка мужчина был ранен от удара FPV-дрона по машине — он госпитализирован. Автомобиль сгорел. В Шебекине из-за детонации беспилотника пострадал еще один мужчина, он проходит лечение в больнице. В селе Графовка в результате атак дронов на автомобили были ранены пять человек. Трое из них находятся в стационарах, остальные отпущены домой. За сутки по округу выпустили два боеприпаса и 30 БПЛА. В результате были повреждены три квартиры в многоэтажке и восемь транспортных средств.

Еще один мирный житель был ранен в результате удара дрона по автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Он госпитализирован. Машина повреждена. Всего в округе получили разрушения частный дом и шесть квартир в многоэтажке, а также пять транспортных средств. За сутки муниципалитет подвергся ударам с применением четырех боеприпасов и 18 беспилотников.

В Белгородском округе мирный житель получил баротравму из-за детонации БПЛА на территории коммерческого объекта в поселке Северном. Мужчину отправили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены навес, оборудование и машина. Всего по округу выпустили шесть боеприпасов и 32 беспилотника. Разрушения получили два частных дома и четыре автомобиля.

Сутками ранее при атаках 120 БПЛА в Белгородской области были ранены 14 мирных жителей, в том числе трое детей.

Алина Морозова