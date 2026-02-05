Дроны атаковали Шебекинский округ Белгородской области: ранены шесть жителей

Украинские беспилотники совершили массированный налет на Шебекинский округ Белгородской области — шесть мирных жителей получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Шебекино из-за взрыва FPV-дрона горожанин получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Попутным транспортом его доставили в центральную райбольницу. После первой помощи он продолжит лечиться в стационаре.

В селе Графовка дрон атаковал автомобиль — пострадали четыре местных жителя. Трех человек, получивших осколочные ранения, доставил в местную амбулаторию один из строителей, который восстанавливал разрушенные прошлыми атаками жилые дома. Четвертого раненого осколками привезли в ЦРБ бойцы самообороны.

В том же селе еще одна машина была атакована на парковке у магазина. Местного жителя, раненого осколком в спину, скорая помощь доставила в ЦРБ.

В предыдущие сутки беспилотники ранили 14 жителей Белгородской области.

Юрий Голубь