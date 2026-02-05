14 человек пострадали при атаках 120 БПЛА в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 22 боеприпасов и 120 беспилотников. В результате пострадали 14 мирных жителей, в том числе трое детей. Разрушения получили 13 жилых помещений и 19 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Семь человек пострадали при атаках ВСУ на Грайворонский округ, который за сутки попал под удары с применением десяти боеприпасов и 25 беспилотников. В результате детонации дрона у частного дома в селе Глотова был ранен мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Дом поврежден. Еще два человека были ранены при атаке БПЛА на движущийся автомобиль. Они также получают лечение в больнице. Машина получила разрушения. Также четверо мужчин пострадали из-за удара FPV-дрона по автомобилю в селе Замостье. Все они находятся в медучреждениях. Транспорт поврежден. Помимо этого, вчера за медпомощью обратился мирный житель, получивший ранения при атаке БПЛА в селе Мокрая Орловка 3 февраля. После оказания медпомощи его отпустили домой. За сутки в округе получили разрушения шесть машин и три частных дома.

В Ракитянском округе из-за взрыва дрона на территории коммерческого объекта пострадали мужчина и двое его детей в возрасте шести и девяти лет. Им оказали медпомощь в больнице, после чего отпустили домой. За сутки округ атаковали тремя беспилотниками. Повреждены три автомобиля и коммерческий объект.

Два человека были ранены при атаках ВСУ на Белгородский округ с помощью шести боеприпасов и одного БПЛА. В селе Стрелецком из-за обстрела пострадал мужчина — его отправили на амбулаторное лечение. В селе Никольское от детонации дрона ранен 17-летний парень, ему потребовалась госпитализация. Также в муниципалитете получили разрушения шесть частных домов и две машины.

Еще один раненый зарегистрирован в Краснояружском округе, который за сутки подвергся ударам с помощью шести боеприпасов и 18 беспилотников. На участке дороги Красная Яруга — Степное БПЛА атаковал автомобиль. Из-за этого был ранен мужчина, он продолжает лечение в больнице. Также в округе были повреждены три автомобиля и частный дом.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью как минимум 31 боеприпаса и 107 беспилотников. Удары пришлись на 12 муниципалитетов. В результате пострадали пять мирных жителей.

Алина Морозова