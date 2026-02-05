Два человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина пострадал от удара дрона по автомобилю, получив баротравму и осколочное ранение бедра. Глава территориальной администрации доставил его в Грайворонскую ЦРБ, где мирному жителю оказали первую помощь. После этого пациент будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде. Транспортное средство повреждено.

В Шебекинском округе в селе Белянка FPV-дрон атаковал еще один автомобиль. Раненый был доставлен в Шебекинскую ЦРБ бойцами «Орлана». У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, а также осколочные ранения лица и колена. Он получает лечение в больнице. Автомобиль сгорел.

Алина Морозова