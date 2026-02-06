Россия приостановила выдачу паспортов РФ в Абхазии

Россия приняла решение о приостановке работы пунктов оформления российских паспортов и водительских удостоверений, развернутых на территории Республики Абхазия. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в республике, пояснив, что мера носит вынужденный характер и связана с публичными заявлениями абхазских парламентариев, поставивших под сомнение правомерность функционирования таких пунктов.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что российская сторона с уважением относится к суверенитету независимой Абхазии и исходит из необходимости учитывать позицию официальных институтов республики. В связи с этим принято решение временно прекратить работу пунктов на абхазской территории и перенести все процедуры, связанные с выдачей российских паспортов гражданам Абхазии, на территорию Российской Федерации.

Как напомнили в посольстве, пункты оформления паспортов РФ были развернуты в Абхазии в январе 2026 года, тогда как кабинеты по выдаче российских водительских удостоверений действовали с 2025 года. Эти меры реализовывались в рамках ранее принятых решений, направленных на упрощение административных процедур для граждан Абхазии, значительная часть которых обладает российским гражданством.

Поводом для пересмотра формата работы стали обсуждения, прошедшие 4 февраля на закрытом заседании комитета по обороне и национальной безопасности Народного собрания Абхазии. Участники заседания обменялись мнениями по вопросам, касающимся выдачи паспортов и водительских удостоверений Российской Федерации. В парламентской пресс-службе при этом подчеркнули, что каких-либо официальных решений по итогам обсуждения принято не было.

В то же время отдельные депутаты публично выразили недоумение по поводу оформления документов другого государства на территории независимой республики и обратились в МВД Абхазии с предложением остановить работу соответствующих пунктов. По оценкам, порядка 95% жителей Абхазии имеют российское гражданство наряду с гражданством республики.

Мария Удовик