Более 60 кубометров грунта уложили при ремонте дороги в Хостинском районе Сочи

В Хостинском районе Сочи продолжаются восстановительные работы на участке дорожного полотна, где ранее была зафиксирована просадка грунта. Мероприятия проводятся с участием рабочей группы, в которую вошли сотрудники администрации Хостинского района и представители территориального общественного самоуправления «Ахун». Совместная работа направлена на оперативное восстановление проезда и обеспечение безопасного движения транспорта на данном участке, пишет МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

В ходе ночного мониторинга состояния дороги было установлено, что грунт под полотном дал дополнительную осадку. В связи с этим специалисты приняли решение о необходимости проведения повторной засыпки образовавшейся полости с использованием инертных материалов. Такой подход позволяет стабилизировать основание дороги и снизить риски дальнейших деформаций покрытия.

По состоянию на текущий момент в зону повреждения засыпано более 60 кубических метров инертных материалов. Работы выполняются поэтапно с учетом фактического состояния основания и динамики осадки грунта. Для выполнения восстановительных мероприятий задействованы четыре единицы специализированной техники, включая манипулятор-погрузчик, трактор и два самосвала. Использование необходимого набора техники позволяет обеспечить непрерывный цикл доставки, распределения и уплотнения материалов.

Представители администрации Хостинского района отмечают, что восстановление проезда находится под постоянным контролем профильных служб. Специалисты на месте оценивают состояние дорожного полотна и основания, корректируя объемы и методы работ в зависимости от текущей ситуации. Участие представителей ТОС обеспечивает дополнительную координацию действий и оперативное взаимодействие с местными жителями.

Мария Удовик