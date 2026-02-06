Жителя Сочи оштрафовали за продажу конфискованного судебными приставами авто

В Сочи завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который незаконно распорядился автомобилем, конфискованным в доход государства по решению суда. Фигурантом дела стал владелец автомобиля LADA, в отношении которого ранее велось исполнительное производство в Адлерском районном отделении судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, автомобиль был изъят у владельца в рамках исполнения судебного решения и официально арестован. После оформления акта описи и ареста транспортное средство было передано собственнику на ответственное хранение. При этом мужчину в установленном порядке предупредили об уголовной ответственности за любые действия, связанные с отчуждением или сокрытием имущества, находящегося под арестом.

Несмотря на разъяснение правовых последствий, житель Сочи нарушил требования законодательства. В ходе исполнительных действий было установлено, что арестованный автомобиль был продан третьим лицам, а вырученные средства использованы должником на личные нужды. Факт незаконной реализации имущества был выявлен в ходе проверки, проведенной сотрудниками службы судебных приставов.

На основании собранных материалов дознавателями подразделения ФССП было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее этот же гражданин уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Именно по итогам того процесса суд постановил конфисковать автомобиль в доход государства как меру уголовно-правового характера.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, связанного с незаконным распоряжением арестованным имуществом. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 120 тыс. руб., а также дополнительное ограничение в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на семь месяцев.

Мария Удовик