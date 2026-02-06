Поезда из Адлера и Анапы отправятся с опозданием после ЧП под Тамбовом

Четыре пассажирских поезда, следующих из Краснодарского края в Москву и Санкт-Петербург, отправятся с отклонением от установленного расписания. Корректировки затронули составы, формируемые в Анапе, Адлере и Новороссийске, сообщает РЖД. Изменения связаны с последствиями чрезвычайного происшествия на железнодорожной инфраструктуре в Тамбовской области и необходимостью перераспределения поездопотока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В РЖД сообщили, что большая часть пассажирских поездов, задержанных ранее из-за инцидента на станции Кочетовка, уже введена в график отправления. Для предотвращения скопления составов и обеспечения пропускной способности участка часть поездов была направлена по альтернативным маршрутам в обход так называемого барьерного места. В настоящее время все поезда, отправляющиеся из Москвы, следуют строго по расписанию, однако в ряде регионов сохраняются незначительные временные сдвиги.

Согласно актуальной информации, поезд №11 Анапа—Москва отправится 6 февраля не ранее 21:00 вместо запланированных 14:30. Поезд №104 Адлер—Москва выйдет со станции отправления не ранее 21:50, тогда как по графику его отправление было предусмотрено в 18:51. Поезд №35 Адлер—Санкт-Петербург отправится не ранее 19:45 вместо 17:44. Также скорректировано время отправления поезда №266 Новороссийск—Москва, который выйдет в путь не ранее 18:00 вместо 16:55.

Причиной изменений в расписании стало происшествие, зафиксированное 4 февраля на станции Кочетовка-2, где произошел сход 16 вагонов-цистерн грузового поезда. В результате инцидента возникло возгорание нескольких цистерн с топливом. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование и назначена специализированная экспертиза в сфере железнодорожного транспорта. Восстановительные и следственные мероприятия повлияли на движение пассажирских поездов, в том числе следующих из регионов юга России.

Мария Удовик